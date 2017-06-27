В ночь с 23 на 24 июня в Парке Горького в пятый раз состоялся выпускной бал для московских школьников. В этом году главной темой выпускного вечера стал сюжет «Эпохи Москвы», посвященный 870-летию со дня основания российской столицы.

Организаторы выпускного бала – Департамент культуры города Москвы– приняли на празднике 16 700 гостей, в том числе 13 700 выпускников из 321 школ, а также учителя, родители, представители партнерских организаций, которые помогали в проведении мероприятия.

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