«ТПУ построим, например, в Щербинке, во Внукове, рядом с проектируемой станцией «Мичуринский проспект». В Саларьеве будет многоярусный узел. Кроме того, ТПУ появится в Столбово, в Сосенках, а также там, где пересекаются основные магистрали дорог и метро, трамвайные линии и метро», - рассказал Владимир Жидкин.

По его словам, в ближайшие десять лет будет создано порядка 10 транспортно-пересадочных узлов.

Как ранее сообщил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин, в столице проектируется и строится 100 ТПУ.

«Пересадочные узлы увяжут в единую систему все виды общественного транспорта, сделают пересадку с одного вида транспорта на другой более комфортной и позволят пассажирам сократить время в пути», - заявил Марат Хуснуллин.

Всего в столице до 2020 года построят более 250 ТПУ. Среди них будут плоскостные - в виде перехватывающих парковок, где можно оставить автомобиль и пересесть на метро, и капитальные. Последние предполагают строительство многофункциональных центров, гостиниц, спортивных комплексов и других объектов, необходимых жителям конкретного района.

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