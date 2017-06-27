«Мы не согласны с нашими французскими коллегами в тех формулировках, которые прозвучали вчера от господина президента, и, безусловно, российская сторона продолжит терпеливо разъяснять реальное положение дел и свою позицию по украинскому сюжету», — заверил представитель Кремля.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что считает Россию страной, которая «осуществляет агрессию» в Донбассе и «отобрала» у Украины Крым. «Надо понимать, что агрессия исходит от России, то есть агрессором является не Украина. Также мы признаем аннексию Крыма, что она незаконна», — сказал он.

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