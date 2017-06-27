Путешествие

Участниками исследования стали девять тысяч человек из разных регионов страны. Если для половины опрошенных поездки на поезде – удовольствие или приключение, то для 22 процентов – стресс, а у 13 процентов они вообще не вызывают никаких эмоций.

Большинство посетителей сайта принимают решение о покупке билетов на поезд сразу, около трети опрошенных нужна неделя или больше на раздумья, а четверти респондентов достаточно пары дней.

Больше половины опрошенных добираются до вокзала на метро – 51 процент. 17 процентов едут на автобусе, а 12 – на такси. 20 процентов участников предпочитают другие варианты. Покупки на вокзале совершают немногие: 16 процентов берут еду в поезд, 15 – газеты или журналы, 4 – сувениры и еще 4 – совершают другие покупки. 61 процент не покупает ничего.

В поездке 33 процента пассажиров читают, 28 – слушают музыку, 21 – отдыхают. Вагон ресторан во время последней поездки на поезде посещали только 18 процентов респондентов, остальные 82 этого не делали.

Ранее сервис определил лучшие авиакомпании для полетов в южном направлении. После анализа более 17,5 тысячи оценок и отзывов пассажиров выяснилось, что лидерами являются "Аэрофлот", "АЛРОСА", "Россия и S7.

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