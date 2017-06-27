Путешествие
Журналисты интересовались отношением русских к путешествиям на поезде
Четверть россиян испытывает удовольствие от поездок на поезде, еще столько же считают такие путешествия приключением. Такие результаты показал опрос.
Участниками исследования стали девять тысяч человек из разных регионов страны. Если для половины опрошенных поездки на поезде – удовольствие или приключение, то для 22 процентов – стресс, а у 13 процентов они вообще не вызывают никаких эмоций.
Большинство посетителей сайта принимают решение о покупке билетов на поезд сразу, около трети опрошенных нужна неделя или больше на раздумья, а четверти респондентов достаточно пары дней.
Больше половины опрошенных добираются до вокзала на метро – 51 процент. 17 процентов едут на автобусе, а 12 – на такси. 20 процентов участников предпочитают другие варианты. Покупки на вокзале совершают немногие: 16 процентов берут еду в поезд, 15 – газеты или журналы, 4 – сувениры и еще 4 – совершают другие покупки. 61 процент не покупает ничего.
В поездке 33 процента пассажиров читают, 28 – слушают музыку, 21 – отдыхают. Вагон ресторан во время последней поездки на поезде посещали только 18 процентов респондентов, остальные 82 этого не делали.
Ранее сервис определил лучшие авиакомпании для полетов в южном направлении. После анализа более 17,5 тысячи оценок и отзывов пассажиров выяснилось, что лидерами являются "Аэрофлот", "АЛРОСА", "Россия и S7.онлайн, вклады, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.