С начала месяца промыто 227 светофорных объектов – это шкафы, в которых расположены светофорные контроллеры, светофоры, светофорные колонки, дорожные знаки. Также покрашено 220 объектов дорожно-транспортной инфраструктуры (светофорные шкафы, выносные пульты управления светофорами, шкафы связи). Покраска проводится с зачисткой от старой краски и ржавчины.

Кроме того, на 228 объектах осуществлен ремонт светофоров и дорожных знаков, запорной арматуры, труб-стоек, устранен провис кабелей с использованием вышек.

Вместе с тем, на ежедневной основе ведется работа по заявкам граждан на ремонт светофорных объектов и дорожных знаков. Так, за прошедшую неделю ЦОДД обработал 2 089 заявок по устранению неисправностей дорожных знаков и 559 заявок по неисправностям светофорных объектов. Было очищено 456 единиц оборудования (дорожные контроллеры, выносные пульты управления, колонки, стойки, дорожные знаки, светофоры и т.п.).

Напоминаем, что о любых неисправностях технических средств организации дорожного движения вы можете сообщить по номеру контакт-центра «Московский транспорт»: 8-495-539-54-54.

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