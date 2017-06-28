Макрон заявил, что лучшей датой для визита президента США мог бы стать День взятия Бастилии, который во Франции отмечают 14 июля грандиозным военным парадом.

Президент Франции заявил, что будет рад видеть на параде Трампа и его супругу Меланью.

В ходе разговора стороны также обсудили ряд вопросов международной повестки и договорились дать совместный ответ в случае химической атаки в Сирии.

Ранее французский лидер заявил, что в том случае, если в Сирии произойдут химические атаки, Франция в одностороннем порядке может нанести авиаудары по объектам в стране. США, в свою очередь, также пригрозили президенту Сирии, что в случае новой химической атаки он «заплатит высокую цену».

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