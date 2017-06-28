Потепление пришло в столицу
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События

Потепление пришло в столицу

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Потепление пришло в столицу

M24.ru 28 июня 2017г., 10:07

Днем столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов. Будет светить солнце, местами ожидается переменная облачность. Ветер усилится до 12 метров в секунду.

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Атмосферное давление поднимется и составит 747 миллиметров ртутного столба.

Как обещают синоптики, сухая и теплая погода задержится в столице до конца рабочей недели. К 30 июня температура достигнет 29 градусов, что превышает климатическую норму.

Однако, по словам специалистов, погода по-прежнему останется нестабильной. Уже к выходным в город вернутся дожди с грозами, и станет немного прохладнее. Столбики термометров покажут плюс 19–24 градуса.

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Москва-Инфо

   