версия для печати
События
Потепление пришло в столицу
Днем столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов. Будет светить солнце, местами ожидается переменная облачность. Ветер усилится до 12 метров в секунду..
Атмосферное давление поднимется и составит 747 миллиметров ртутного столба.
Как обещают синоптики, сухая и теплая погода задержится в столице до конца рабочей недели. К 30 июня температура достигнет 29 градусов, что превышает климатическую норму.
Однако, по словам специалистов, погода по-прежнему останется нестабильной. Уже к выходным в город вернутся дожди с грозами, и станет немного прохладнее. Столбики термометров покажут плюс 19–24 градуса.онлайн, вклады, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.