Атмосферное давление поднимется и составит 747 миллиметров ртутного столба.

Как обещают синоптики, сухая и теплая погода задержится в столице до конца рабочей недели. К 30 июня температура достигнет 29 градусов, что превышает климатическую норму.

Однако, по словам специалистов, погода по-прежнему останется нестабильной. Уже к выходным в город вернутся дожди с грозами, и станет немного прохладнее. Столбики термометров покажут плюс 19–24 градуса.

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