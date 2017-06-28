Строительство пешеходных переходов запланировано в наиболее востребованных местах согласно проведенному обследованию территории. Проектирование переходов будет проходить в 2017–2018 годах, после чего начнется строительство.

"Внеуличные переходы в районе платформы Тестовская МЖД Смоленского направления, внеуличный пешеходный переход в створе Старокоптевского переулка в сторону Михалковской улицы, надземный пешеходный переход через Ярославское шоссе в районе ТПУ "Ярославская", внеуличный пешеходный переход в створе 3-го проезда Подбельского в сторону Пермской улицы", – пояснили в пресс-службе.

По информации пресс-службы, на данный момент идут подготовительные работы к проектированию объектов. Проектирование пройдет в 2017–2018 годах.

К 2018 году на станциях Московского центрального кольца (МЦК) появятся надземные стеклянные и подземные пешеходные переходы к станциям Савеловского, Ярославского, Рижского, Казанского и Павелецкого направлений МЖД. Со станции МЦК Шелепиха можно будет пересесть на платформу Тестовская, со станции МЦК Нижегородская пассажиры смогут попасть на платформу Карачарово, со станции МЦК Новохохловская москвичи смогут пересесть на платформу Калитники. Кроме того, возле станций установят первые велобоксы для хранения велосипедов. Разместить закрытые парковки планируется уже в этом велосезоне. Всего МЦК перевезло уже более 70 миллионов человек.

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