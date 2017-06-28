Согласована проектная документация на строительство дублера Остафьевского шоссе. Об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.



«Совсем скоро мы будем отмечать пятилетие с момента расширения административных границ Москвы. Все эти годы строительство дорог в Новой Москве, улучшение транспортной инфраструктуры новых округов является приоритетными направлениями развития для всего столичного Правительства. Строительство дублера Остафьевского шоссе обеспечит транспортную связь поселений Рязановское и Щербинки в обход села Остафьево и бывшего села Староникольское.», - подчеркнул Валерий Леонов.



Новое Остафьевское шоссе – это магистральная улица районного значения, которая будет дублировать уже существующее Остафьевское шоссе.

Участок строительства автомобильной дороги Остафьевское шоссе от проектируемого проезда 948 до Рязановского шоссе расположен на территории поселений Рязановское, Воскресенское, Щербинка и района Южное Бутово Новомосковского и Юго-Западного административных округов столицы.



Движение по трассе будет осуществляться по двум полосам в каждом направлении. Разрешённая скорость движения автомобилей составит 60 км/ч. На дороге предусмотрено регулярное движение городского пассажирского транспорта с устройством специализированных заездных карманов на остановочных пунктах.



Пешеходное движение будет осуществляться по проектируемым тротуарам, а переход через проезжую часть Остафьевского шоссе предусматривается по наземным регулируемым пешеходным переходам. Кроме того, запланирована установка дорожных знаков, дорожных ограждений и информационных дорожных указателей.



Обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных групп населения предусматривает установку пониженного бортового камня и укладку наземных тактильных указателей в местах сопряжения тротуаров с наземными пешеходными переходами, у препятствий, на посадочных площадках остановок общественного транспорта.

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