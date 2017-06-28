В ее составе — 69 человек, представители 32 частных и государственных структур: сотрудники правительства Японии и губернаторства Хоккайдо и различных министерств.

В ближайшие пять дней гости посетят Кунашир, Итуруп и Шикотан, чтобы выяснить возможности для совместной экономической деятельности РФ и Японии на островах. Речь идет о проектах в сфере сельского и рыбного хозяйства, туризма, энергетики, медицины и переработки бытовых отходов.

«Правительство области готово сформировать необходимые меры поддержки предпринимателей, используя механизмы государственно-частного партнерства, субсидирования и решая для них вопросы технического присоединения к инженерной инфраструктуре», — заявил глава региона Олег Кожемяко.

В свою очередь специальный советник премьер-министра Японии Эйити Хасэгава выразил надежду на то, что производимая в будущем на Курилах продукция «начнет поставляться в другие регионы и даже государства, что приведет к увеличению здесь рабочих мест, а также к росту доходов местного населения».

Также во время встречи было предложено организовать прямое паромное сообщение между Немуро и Южными Курилами по аналогии с маршрутом Корсаков — Вакканай.

По мнению курильских властей, целесообразно будет наладить на регулярной основе и авиационное сообщение с Японией.

Он предложил зарубежным гостям обратить внимание на «хорошие возможности для строительства в районе новых производственных комплексов по глубокой переработке морских биоресурсов, рыбоводных заводов, предприятий марикультуры».

Для этого одна из групп делегации посетит сегодня рыбохозяйственные предприятия Кунашира, а две другие — побывают на объектах энергетики, здравоохранения, розничной торговли и туристической сферы. Вечером бизнес-миссия на теплоходе направится к берегам Итурупа, а 30 июня будет работать на Шикотан

онлайн, вклады, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,