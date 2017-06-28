Пункт сдачи крови работал у вестибюля станции метро «Улица 1905 года» на площади Краснопресненская застава.

Работу временного пункта сдачи крови 27 июня обеспечили выездные бригады Центра крови Федерального медико-биологического агентства России. Здесь с 9 до 12 часов на безвозмездной основе можно было сдать кровь и её компоненты. Также специалисты рассказывали молодёжи о пользе донорства крови для организма.

«Именно от молодёжи, самой прогрессивной части общества, зависит будущее всей страны. Цель акции в День молодёжи заключается в информировании и привлечении внимания к донорству крови и её компонентов. Важно с молодых лет объяснить, что стать донором очень просто. Сдача крови – это доброе дело, доступное каждому», – сообщила заместитель начальника Медицинской службы метрополитена Геннадий Живитченко.

Желающих стать донорами крови заранее подготовили к процедуре. Перед началом акции около вестибюля станции «Улица 1905 года» была организована площадка для небольшого чаепития. Сладкий чай и печенье положительно повлияли на самочувствие потенциальных доноров. Также накануне и в день сдачи крови им нельзя было употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу. С полным списком требований можно ознакомиться на сайте Центра крови в разделе «Часто задаваемые вопросы».

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