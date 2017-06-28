В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.

«26 июня 2017 г. в 00:57 возле д. 48 на Кутузовском проспекте произошло дорожно-транспортное происшествие — столкновение автомобиля Mercedes и мотоцикла Yamaha под управлением 23-летнего москвича. В результате данного происшествия молодой человек с телесными повреждениями доставлен в городскую клиническую больницу, где позднее от полученных травм скончался. В настоящее время следственным управлением УВД по ЗАО возбуждено уголовное дело по факту ДТП», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в автомобиле Mercedes ехали несколько студентов МГИМО, которые, по данным СМИ, были пьяны и пытались откупиться от полицейских.

Во вторник днем у здания МГИМО на юго-западе Москвы собрались байкеры, которые требовали честного расследования аварии и наказания виновных.

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