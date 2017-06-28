Секретарь московского отделения Партии Андрей Метельский отметил, что это позволит существенно повысить доверие граждан к избирательному процессу.



«Москвичи ждут от нас абсолютно честных и прозрачных выборов, и мы должны эти ожидания оправдать. Тем более что подобная практика для Москвы уже является определенной нормой и неотъемлемой частью московского стандарта выборного процесса», – сказал Андрей Метельский, предложив однопартийцам поддержать обращение к Мэру Москвы.



«Поэтому, несмотря на то, что федеральное законодательство не требует организации видеонаблюдения, в Партии считают необходимым использовать этот инструмент гражданского контроля на муниципальных выборах 10 сентября», – заключил он.

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