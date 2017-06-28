Избирательные участки просят поставить под видеонаблюдение
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Московская жизнь

Избирательные участки просят поставить под видеонаблюдение

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Избирательные участки просят поставить под видеонаблюдение

Информационный Центр Правительства Москвы 28 июня 2017г., 12:56

«Единая Россия» выступила с предложением к Мэру Москвы Сергею Собянину оснастить в Единый день голосования все избирательные участки камерами видеонаблюдения.

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Секретарь московского отделения Партии Андрей Метельский отметил, что это позволит существенно повысить доверие граждан к избирательному процессу.

«Москвичи ждут от нас абсолютно честных и прозрачных выборов, и мы должны эти ожидания оправдать. Тем более что подобная практика для Москвы уже является определенной нормой и неотъемлемой частью московского стандарта выборного процесса», – сказал Андрей Метельский, предложив однопартийцам поддержать обращение к Мэру Москвы.

«Поэтому, несмотря на то, что федеральное законодательство не требует организации видеонаблюдения, в Партии считают необходимым использовать этот инструмент гражданского контроля на муниципальных выборах 10 сентября», – заключил он.

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