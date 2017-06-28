Европа. Лига Европы. Квалификация. Первый раунд. Пюник – Слован Братислава

29 июня 2017 года, 18-00 МСК

«Пюник»

Отношения с еврокубками у «Пюника» в последнее время не слишком складываются – в сезоне 2015/16 команда прошла мальтийский «Фольгоре», но следом вылетела от «Мольде». А в прошлом году и вовсе не справилась с гибралтарской «Европой» уже в первом раунде, проиграв на выезде 0:2 после домашней победы 2:1. Чемпионат Армении, закончившийся в конце мая, принес клубу четвертое место, впрочем играет в нем всего шесть клубов.

«Слован»

Братиславцы полвека назад вписали свое имя в историю, выиграв Кубок обладателей Кубков, но в последние годы «Слован» не блистал. В 2015 году получилось добраться до полуфинала квалификации ЛЕ, но пройти там «Краснодар» не удалось, а в прошлом сезоне преградой стала куда более скромная «Елгава» — 0:0 дома и 0:3 в гостях. Чемпионат Словакии команда завершила второй, проиграв чемпионам из «Жилины» в итоге 16 очков.

Статистика и личные встречи

Между собой команды не играли.

Прогноз

«Слован», конечно же, фаворит в это паре, но и слишком переоценивать возможности словаков мы не стали бы. Сезон для команд только начинается и ждать сходу крупной гостевой победы очень тяжело. Считаем, что если гости и победят, то максимум в один мяч.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Пюник – 5,10

Ничья – 3,84

Слован – 1,68

удар футбол в сети онлайн матч игра игры OK!.

онлайн, вклады, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,