Европа. Лига Европы. Квалификация. Первый раунд. Младость – Интер Баку

29 июня 2017 года, 21-30 МСК

«Младость»

Чемпионат Сербии команда закончила на четвертом месте, проиграв три из четырех последних матчей. Надо сказать, что это первый подобный успех для команды в ее истории, так что и участие в квалификации Лиги Европы будет дебютным «Интер»



«Интер» также провалил концовку своего чемпионата, набрав за четыре последних тура всего одно очко. Но ситуация была такова, что опуститься ниже третьей строчки команда уже не могла, равно как и подняться выше. В еврокубках команда играет регулярно, но дольше второго раунда квалификации еще не проходила. В прошлом сезоне, например, «Интер» по сумме двух игр пропустил вперед испанский «Атлетик» (0:0, 0:2).

Статистика и личные встречи

«Младость» дома за 18 игр набрала 40 очков (13-1-4) при разнице голов 30:15. «Интер» в гостях в своем чемпионате заработал 18 очков (4-6-4).

Прогноз

На наш взгляд пара достаточно ровная, оба клуба игровой практики давно не имели, так что отдать преимущество здесь непросто.

Небольшими фаворитами букмекеры видят хозяев поля, позволим себе с ними согласиться, но вот вряд ли в первом матче стоит ждать яркого результата, рисковать команды наверняка не станут.

Коэффициенты БК Пари-Матч:

Младость Лучани – 2,20

Ничья – 3,20

Интер Баку – 3,30

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