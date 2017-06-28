Футбол. Кубок Конфедераций. Полуфинал. Португалия – Чили.

28 июня 2017 года, 21-00 МСК

Португалия

Португальцы приезжали на турнир в статусе фаворитов и, в общем, не разочаровали. Таким образом, семь очков и три награды «Лучшему игроку матча» для Криштиану Роналду выглядит лишь обязательной программой перед настоящим стартом. Максимум же команда Фернанду Сантуша должен показать именно сегодня.

Даже имея россыпь исполнителей с техникой, для Португалии привычно замедлять темп и сбиваться в вязкую игру. По сравнению с Евро-2016 они усилили фактически все линии, и если бы не дисквалификация Пепе можно было бы говорить об идеальном состав сборной. Там снова будут играть от соперника, а также явно играть на своего лидера.

Чили

Хуан Антонио Пицци заявил, что его подопечным не нужна дополнительная мотивация и они будут сражаться как в последний раз. И в это почему-то верится. Чили нетипичная американская сборная, которая делает ставку на физику и быстрый розыгрыш мяча. Конечно, пара Видаль — Санчес стоит особняком, однако другие не выпадают, а иногда вообще делают результат.

Так, команда не смогла обыграть Австралию и Германию-2, должно насторожить фанов. Впрочем, на двух последних Кубках Америки «Красные» раскрывались именно на стадии плей-офф. Посмотрим, насколько им подходят чемпионы Европы.

Прогноз

Несмотря на то, что Чили показывала хорошую игру на этом турнире, уверены, что в финал Кубка Конфедераций выйдет именно Португалия.

Однако, мы бы не стали исключать ничью в основное время. Лига Ставок дает на 1х лишь 1,37, поэтому мы комбинируем эту ставку с тоталом меньше 3,5. Обе команды часто играют «низ», поэтому забить 4 гола на двоих в таком важном матче видится, практически, невозможным. Получаем неплохой коэффициент 1,69 для хорошей «железной» ставки на матч.

Коэффициенты БК Лига Ставок:

Португалия – 2,40

Ничья – 3,20

Чили – 3,12

удар футбол в сети онлайн матч игра игры OK!.

онлайн, вклады, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,