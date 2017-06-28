Cпорт
Прогноз. Футбол. Германия — Мексика
Вторую путевку в финал Кубка Конфедераций разыграют между собой сборные Германии и Мексики. Кому удастся сделать еще один шаг к почетному трофею?.
Футбол. Кубок Конфедераций. Полуфинал. Германия –
Мексика
29 июня 2017, 21:00 МСК
Германия
Можно смело признать, что эксперименты с составом, к которым прибегнул Йоахим Лев, стали успешными. Немецкая молодежь на Кубке
Конфедераций проявила себя с лучшей стороны и смогла занять первое место в группе. Конечно, без ошибок не обошлось – всухую бундестим
не провела ни одного матча, но проигрышей не было, а единственная очковая потеря пришлась на матч с грозной командой Чили (1:1),
Австралия и Камерун обыграны 3:2 и 3:1 соответственно.
Мексика
«Ацтеки» также неидеально смотрелись в обороне – пропущено четыре мяча и ни одного сухого поединка, но каждый раз Чичарито и компания
достойно отвечали на точные удары соперников. С Португалией это принесло боевую ничью 2:2, а с Россией и Новой Зеландией – одинаковые
победы по 2:1. Итог предварительного раунда – второе место после чемпионов Европы.
Статистика и личные встречи
Обе команды и забивали, и пропускали в каждом из своих матчей.
Последний очный матч датирован 2005 годом как раз на Кубке Конфедераций. В матче за третье место было дополнительное время, где,
благодаря голу Баллака, немцы вырвали победу 4:3.
Прогноз
На наш взгляд, букмекерами немного переоценена немецкая сборная. Мексиканцы – отнюдь не мальчики для битья, их характер ярко показал
матч с той же Португалией. Считаем, что шансы в этой паре примерно равны, и сборная Мексики вполне может и не проиграть немецкой
молодежи.
Коэффициенты БК Леон:
Германия — 2,05
Ничья — 3,51
Мексика — 3,80
удар футбол в сети онлайн матч игра игры OK!.
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.