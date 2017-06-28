Футбол. Кубок Конфедераций. Полуфинал. Германия – Мексика

29 июня 2017, 21:00 МСК

Германия

Можно смело признать, что эксперименты с составом, к которым прибегнул Йоахим Лев, стали успешными. Немецкая молодежь на Кубке

Конфедераций проявила себя с лучшей стороны и смогла занять первое место в группе. Конечно, без ошибок не обошлось – всухую бундестим

не провела ни одного матча, но проигрышей не было, а единственная очковая потеря пришлась на матч с грозной командой Чили (1:1),

Австралия и Камерун обыграны 3:2 и 3:1 соответственно.

Мексика

«Ацтеки» также неидеально смотрелись в обороне – пропущено четыре мяча и ни одного сухого поединка, но каждый раз Чичарито и компания

достойно отвечали на точные удары соперников. С Португалией это принесло боевую ничью 2:2, а с Россией и Новой Зеландией – одинаковые

победы по 2:1. Итог предварительного раунда – второе место после чемпионов Европы.

Статистика и личные встречи

Обе команды и забивали, и пропускали в каждом из своих матчей.

Последний очный матч датирован 2005 годом как раз на Кубке Конфедераций. В матче за третье место было дополнительное время, где,

благодаря голу Баллака, немцы вырвали победу 4:3.

Прогноз

На наш взгляд, букмекерами немного переоценена немецкая сборная. Мексиканцы – отнюдь не мальчики для битья, их характер ярко показал

матч с той же Португалией. Считаем, что шансы в этой паре примерно равны, и сборная Мексики вполне может и не проиграть немецкой

молодежи.

Коэффициенты БК Леон:

Германия — 2,05

Ничья — 3,51

Мексика — 3,80

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