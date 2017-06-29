На участие в ЕГЭ по русскому языку в резервный срок зарегистрировано около 29 тыс. человек, в том числе около 2 тыс. выпускников текущего года. Для организации ЕГЭ будет задействовано 860 пунктов проведения экзамена. Ход экзамена будут контролировать около 1,5 тыс. общественных наблюдателей, около тысячи онлайн-наблюдателей и сотрудники Рособрнадзора.

Экзаменационная работа состоит из двух частей и содержит 25 заданий. Продолжительность экзамена составит 3 часа 30 минут. Минимальное количество баллов для положительного результата — 24.

Сдать экзамены в резервный день могут выпускники прошлых лет, а также выпускники текущего года, получившие неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов (русскому языку или математике), либо пропустившие экзамен по уважительной причине.

Результаты участники экзамена смогут узнать не позднее 11 июля.

онлайн, вклады, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,