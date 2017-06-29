Законодательная инициатива появилась одновременно с публикациями о допросе более десяти сотрудников «Лаборатории Касперского» агентами ФБР.

«Наличие связей между „Лабораторией Касперского“ и Кремлем внушает очень большую тревогу», — заявили в Сенате. Там же добавили, что продуктам Касперского «нельзя доверить защиту критических узлов инфраструктуры, в особенности компьютерных систем, жизненно важных для обеспечения национальной безопасности».

Ответствующая инициатива должна пройти утверждение в Палате представителей и Сенате, далее ее должен подписать президент США Дональд Трамп.

По данным СМИ, антивирусное программное обеспечение Касперского очень популярно в Соединенных Штатах и ​​во всем мире. Однако чиновники и спецслужбы США уже давно подозревали ее в возможных связях с российскими спецслужбами.​ Так, накануне сообщалось, что высокопоставленные сотрудники спецслужб США пересматривают правила, касающиеся использования продуктов Касперского в правительственных учреждениях. В свою очередь основатель компании Евгений Касперский ответил, что готов предстать перед Сенатом, чтобы развеять опасения по поводу продукции его компании.

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