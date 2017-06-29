В предвкушении смены власти
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События

В предвкушении смены власти

Фото: © Фото Николая Ульянова, ИА «Росбалт»

В предвкушении смены власти

29 июня 2017г., 09:21

Новым генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) может стать директор Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству Томас Гремингер.

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Подобная информация появилась в СМИ со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

«Новым генсеком ОБСЕ, по данным дипломатических источников „Ъ“, может стать швейцарский дипломат Томас Гремингер. Его кандидатуру готово поддержать абсолютное большинство из 57 членов организации, включая Россию», — говорится в публикации.

Полномочия нынешнего генсека ОБСЕ Ламберто Заньера заканчиваются 30 июня этого года.

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Москва-Инфо

   