Подобная информация появилась в СМИ со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

«Новым генсеком ОБСЕ, по данным дипломатических источников „Ъ“, может стать швейцарский дипломат Томас Гремингер. Его кандидатуру готово поддержать абсолютное большинство из 57 членов организации, включая Россию», — говорится в публикации.

Полномочия нынешнего генсека ОБСЕ Ламберто Заньера заканчиваются 30 июня этого года.

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