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В предвкушении смены власти
Новым генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) может стать директор Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству Томас Гремингер..
Подобная информация появилась в СМИ со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
«Новым генсеком ОБСЕ, по данным дипломатических источников „Ъ“, может стать швейцарский дипломат Томас Гремингер. Его кандидатуру готово поддержать абсолютное большинство из 57 членов организации, включая Россию», — говорится в публикации.
Полномочия нынешнего генсека ОБСЕ Ламберто Заньера заканчиваются 30 июня этого года.онлайн, вклады, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,
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