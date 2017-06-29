«Общая сумма собранных средств за платную парковку и переданных на благоустройство города с 1 ноября 2012 г. составляет 12 млрд 646 млн 870 тыс. 981 руб.», - уточнили в АМПП.



Пилотный проект платной парковки был запущен в столице 1 ноября 2012 г. Платная парковка впервые появилась на ул. Петровка и ул. Каретный ряд, а также в прилегающих переулках. Плата за пользование машиноместами на улично-дорожной сети была установлена в размере 50 руб. в час.



С 1 июня 2013 г. в Москве была введена платная парковка в пределах Бульварного кольца, а с 1 июня 2014 г. платные парковки появились в районе Московского международного делового центра «Москва-Сити», где впервые был применен дифференцированный тариф.



С 1 августа 2014 г. московское парковочное пространство расширилось до границ Третьего транспортного кольца (ТТК). В зону расширения вошли улицы следующих районов: Пресненский, Арбат, Тверской, Дорогомилово и Хамовники. 25 декабря 2014 г. организована новая территориальная зона платных парковок внутри ТТК на 405 улицах в районах: Хамовники, Тверской, Беговой, Хорошевский, Аэропорт, Савеловский, Марьина Роща, Мещанский, Красносельский, Басманный, Таганский, Южнопортовый, Замоскворечье, Якиманка, Донской, Даниловский, Лефортово.



На ряде улиц Бульварного кольца с 10 августа 2015 г. был введен дифференцированный тариф. Стоимость первого часа парковки в зоне дифференцированного тарифа (ММДЦ «Москва-Сити» и ряд улиц Бульварного кольца) составляет 80 руб./час, второго часа и далее - 130 руб./час. Стоимость парковки в пределах Садового кольца составляет 60 руб./час. С 10 октября 2015 г. платная парковка была введена на проблемных точках 95 улиц Москвы. Расширение затронуло всего 2,95% территории парковочного пространства столицы. Стоимость часа парковки в новой зоне составляет 40 руб./час.



С 2 декабря 2016 г. тарифы на платную парковку изменились на ряде улиц Москвы, исходя из загруженности территорий и потребностей местных жителей. К примеру, тариф в размере 200 руб./час начал действовать на 133 улицах. На части улиц внутри ТТК стоимость парковки повысилась до 60 руб./час. Кроме того, с 26 декабря 2016 г. планируется расширение парковочного пространства в 47 районах города. В новый список включено 206 улиц.



С 26 декабря 2016 г. в 47 районах Москвы было организовано точечное расширение парковочного пространства. Расширение коснулось только 4% (206 улиц) от общего числа улиц города. Это очаги ДТП и места наибольшего притяжения автомобилей: у торговых и бизнес-центров, станций метро, железнодорожных станций, остановок наземного транспорта. Список улиц был определен совместно с муниципальными депутатами, транспортными экспертами и жителями города.

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