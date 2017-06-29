Розы, лилии и хризантемы, а также листья тропической лианы монстеры и веточки вечнозеленого дерева салал из семейства вересковых будут красоваться на 50 остановках. Их можно будет увидеть на Тверской улице, Новом Арбате, Цветном бульваре и в Третьяковском проезде. Нарядят остановки рядом со станциями метро "Библиотека имени Ленина", "Боровицкая", "Пушкинская" и "Трубная".

Также на улицах появятся музыкальные скульптуры. Например, на Триумфальной площади установят двухметровую бабочку из красных роз и белых хризантем. А рядом с Музеем П.И. Чайковского на Кудринской площади появится виолончель и рояль из цветов. Из скрытых динамиков будут транслировать самые известные произведения Петра Чайковского.

На Новинском бульваре высадят клумбу-картину – из розовых бутонов составят большую распустившуюся розу. На Новом Арбате будет целый парад цветочных планет и Солнце. В оформлении Земли, Сатурна и Марса используют зелень и розы разных цветов и оттенков, а из желтых хризантем сделают Солнце.

Рядом с цветочными скульптурами горожанам будут дарить розы нового сорта под названием "москва". Их создание приурочено к Году экологии. Всего людям раздадут около пяти тысяч цветов. 30 июня получить свой букет можно будет с 17:00 до 20:00, а 1 июля – с 12:00 до 15:00.

Демонтируют цветочные украшения 2 июля, а из неувядших лилий, роз и хризантем составят букеты, которые также раздадут прохожим.

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