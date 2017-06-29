«Начиная с января 2017 года, в комитет поступило 108 заявлений на получение ЗОС. После рассмотрения только 60 объектов (или 56%) получили ЗОС. Порядка 70% ошибок в заполнении документов связаны с неправильной классификацией помещений. Жилые площади указываются как нежилые, места общего пользования - как квартиры. Эти данные из проектной декларации для нас являются определяющими при подсчете тех площадей, которые подлежат дальнейшей реализации», - приводятся в сообщении слова Александра Семенова.



Он также напомнил, что корректная информация о реализуемых площадях важна в связи с тем, что с 1 июля 2017 года, согласно 214-ФЗ, минимальный размер уставного капитала будет рассчитываться, исходя из площадей объекта, продаваемых по договорам долевого участия (ДДУ).



«Вторая группа ошибок связана с заполнением раздела седьмой проектной декларации. Этот раздел содержит декларативное заявление застройщика о его соответствии требованиям закона, и, по сути, это главное, что он должен заполнить. А вместо этого в графах раздела ставятся либо прочерки, либо они остаются пустыми, что приводит к автоматическому отказу в выдаче ЗОС. Третья группа ошибок связана с некорректным указанием сайта проекта и телефона застройщика, которые содержатся в проектной декларации и по которым дольщики могут получить необходимую им информацию», - отметил Александр Семенов.



В пресс-службе отметили, что с 1 января 2017 года управление Росреестра по Москве не регистрирует первый договор участия в долевом строительстве (ДДУ) без предоставления застройщиком ЗОС. Заключение о соответствии Москомстройинвест выдает в течение 30 дней после подачи документов. Если уполномоченный орган отказывает компании в выдаче заключения о соответствии, то, устранив недочеты, застройщик может снова подать документы. Срок действия выданного застройщику заключения о соответствии составляет 60 дней. По истечении данного срока регистрация первого ДДУ производиться не будет.



«При выдаче заключения о соответствии Москомстройинвест учитывает ряд факторов. Так, застройщик не может находиться в процедуре ликвидации или банкротстве, его деятельность не должна быть приостановлена, а у руководства компании и главного бухгалтера не должно иметься судимостей и они не должны числиться в реестре недобросовестных поставщиков и участников аукциона и так далее. Кроме того, с 1 июля 2017 года комитет будет учитывать величину уставного капитала застройщика», - добавили в пресс-службе.

онлайн, вклады, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,