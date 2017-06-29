Движение перекроют в Большом Путинковском переулке от Малого Путинковского переулка до Тверской улицы, а также по улице Малая Дмитровка от Успенского переулка до Страстного бульвара.

Ограничения введут с 16:00 до 23:00.

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