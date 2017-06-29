Закрытие 39-го ММКФ стало причиной ограничения движения транспорта в центре города
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События

Закрытие 39-го ММКФ стало причиной ограничения движения транспорта в центре города

Закрытие 39-го ММКФ стало причиной ограничения движения транспорта в центре города

M24.ru 29 июня 2017г., 10:11

Движение транспорта ограничат в центре Москвы в четверг на время церемонии закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля

.

Движение перекроют в Большом Путинковском переулке от Малого Путинковского переулка до Тверской улицы, а также по улице Малая Дмитровка от Успенского переулка до Страстного бульвара.

Ограничения введут с 16:00 до 23:00.

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