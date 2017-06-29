Любимый москвичами и гостями столицы фестиваль «Русское поле» в этом году состоится 29 июля в музее-заповеднике «Царицыно». Об этом сообщили организаторы праздника.

Ожидается, что главный фольклорный фестиваль объединит творческие коллективы и мастеров-ремесленников из 60 регионов России.

«Русское поле» – крупнейший фестиваль славянского искусства в Европе, который ежегодно собирает более 3000 артистов и 250 000 зрителей, объединенных любовью к русской культуре и традициям. Это всегда самобытное шоу из национальных песен и танцев, древних обрядов, традиционной кухни и веселых народных забав.

Кульминацией фестиваля станет выступление Большого русского хора под руководством главного дирижера, Народного артиста России Павла Овсянникова. Большой хор объединяет хоры со всей России. Более тысячи профессиональных артистов в сопровождении симфонического оркестра исполнят народные, советские и эстрадные песни в оригинальной аранжировке. Солировать будут эстрадные и рок-музыканты, актеры театра и кино. В течение всего дня на фестивальной площадке выступят Кубанский казачий хор, группы «Ярилов зной», «Губерния», «Кватро», «Скрэтч». Отдельный блок программы фестиваль «Русское поле» посвятит 870-летию Москвы, исполнив попурри из песен о столице, начиная с 1940-х годов. Завершат программу вечерние гости фестиваля: группа «Ва-банкЪ», Александр Ф. Скляр и друзья исполнят яркую подборку из русских и казачьих песен.

Особая программа ждет тех, кто придет на фестиваль семьями. На праздничной площадке «Зарядье» будут работать более 200 мастер-классов: гости будут расписывать пряники, делать кукол, плести из бересты, ткать на прабабкином стане, лепить из глины свистульки, работать в походной кузне. В «Лучниковом ереулке» друзей фестиваля встретит дружина русских богатырей: по любимой традиции «Русского поля» в течение всего дня будем стрелять из луков и арбалетов, состязаться на мечах и осваивать тактику ведения средневекового боя. Самые смелые смогут поднять паруса исторических судов России на Царицынском пруду. Вечером небо озарит фейерверк, воссоздающий потешные огни времен Екатерины Великой.

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