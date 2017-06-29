29 июня в 16.30 в Малом зале Дома кино (ул. Васильевская, 13) в рамках 39-ого ММКФ пройдет показ документального фильма Светланы Астрецовой «Купец на все времена. Виртуальный музей Сергея Дягилева». Закрытая премьера этого амбициозного кинопроекта состоялась в мае в кинотеатре «Иллюзион». Фильм уже был презентован в рамках Дягилевской конференции в Санкт-Петербурге и в рамках ЭКСПО-2017 в Астане. Теперь его смогут увидеть зрители ММКФ причем совершенно бесплатно, поскольку вход на фильмы «Российской программы» в Доме кино решили сделать свободным.

Фильм «Купец на все времена. Виртуальный музей Сергея Дягилева» снят при поддержке Министерства культуры и приурочен к 145-летию знаменитого русского импресарио,

Сергей Паволвич Дягилев - создатель объединения "Мир искусства" и проекта «Русские сезоны», перевоплотил все лучшее, что было в русском искусстве, в явление мирового масштаба.

Он явился в Париж и, как поётся, "разложил товар купец". Париж оценил русские изыски. В то время возглас: Русские идут! - имел совсем другое - гуманистическое звучание.

Вот об этом человеке молодой режиссер Светлана Астрецова сняла свой дебютный фильм. До неё фильмы о Дягилеве снимались - в них главное внимание уделялось русскому искусству, как таковому. Замысел Астрецовой концептуально отличается. Это взгляд с другого ракурса.

Дягилев представлен как умный, талантливый бизнесмен, знавший, какие нажимать рычаги в обществе, чтобы добиться успеха. В первую очередь, для своего любимого подопечного - русского искусства.

Оказалось, что предприимчивость личности может использоваться не только для себя-любимого, но для Родины, и бескорыстно...

Фильм "Купец на все времена" сделан не только эмоционально проникновенным, но и с профессионально мастерским расчётом. В " Виртуальном музее Сергея Дягилева" три части. Каждый из них анонсирует прекрасный ведущий. Это Эдвард Радзинский, Николай Цискаридзе, Александр Васильев - корифеи, каждый в своём деле.

Они поверили в талант начинающего режиссёра и безвозмездно с блеском участвовали в этом фильме.

Умение заразить своей идеей роднят режиссёра с Дягилевым.

Фильм сделан с большой любовью и тщательностью. Такое впечатление, что делал его не новичок. Даже такие детали, как согласованность музыкальной фразы с жестами рассказчиков, обнаруживают деликатную способность объединять музыку с жестикуляцией.

Фильм наполнен человеческой теплотой к герою и оптимизмом.

Не зря жил Дягилев. Его не забыли, его ценят и любят.

Последние кадры с радугой над кладбищем, над могилой - нежный апофеоз мастеру-импресарио и всем тем событиям. Прав был поэт:

"Большое видится на расстоянии..."

Александр Венедиктов

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