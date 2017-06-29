В Центральном Парке Культуры и отдыха им. Горького, в парке «Сокольники» и на ВДНХ, а также на улицах города состоятся масштабные празднования, которые завершатся фейерверк–шоу на Фрунзенской набережной и ночным велопарадом. По предварительным оценкам, в разных мероприятиях может принять участие около 100 тыс. человек.

Первым общественным транспортом в Москве принято считать конку, которая вышла на маршрут 7 июля 1872 года. За 145 лет столичная транспортная система росла и развивалась, став одной из самых крупнейших и уникальных в мире. Сегодня более 160 тыс. человек в ежедневном режиме обеспечивают безопасную перевозку 19 млн пассажиров, доверяющих городскому транспорту Москвы. В Транспортном комплексе работают 80 тыс. сотрудников, ещё около 9 тыс. человек заняты на пригородном ж/д сообщении, около 60 тыс. – в такси и коммерческих перевозках, около 6,5 тыс. сотрудников служат в столичном управлении ГИБДД и 5 тыс. – в УВД на Московском метрополитене.

Одной из центральных точек праздника станет Фрунзенская набережная, где пройдет выставка новых и ретро-моделей наземного транспорта. На площадке будут установлены троллейбусы, автобусы, электробусы и машины такси. Центральный Парк Культуры и отдыха им. Горького, Сокольники и ВДНХ станут тематическими площадками, которые подходят для разных аудиторий. Закончится День московского транспорта на Фрунзенской набережной, где пройдет фейерверк–шоу и будет дан старт третьему ночному велопараду.

«8 июля впервые отметим День московского транспорта. Большая праздничная программа будет в Парке Горького, в Сокольниках и на ВДНХ, на Фрунзенской набережной пройдет выставка ретротехники. Праздник завершится фейерверком и ночным велопарадом», – рассказал Мэр Москвы Сергей Собянин .

«День московского транспорта объединит разные транспортные праздники и будет отмечаться каждый год во вторую субботу июля. Новый праздник – семейный, абсолютно для всех – и для сотрудников транспортного цеха столицы, и для московских пассажиров. Помимо праздничной программы 8 июля в Москве отроются для посещения автобусные парки, трамвайные депо, электродепо метрополитена, Аэроэкспресса и ситуационный центр ЦОДД. На разные объекты Транспортного комплекса будут организованы познавательные экскурсии. Ждём всех москвичей обязательно с семьями», – рассказал заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, Руководитель Департамента транспорта и развития дорожно–транспортной инфраструктуры города Москвы.

Справочно

Описание площадок в городских парках

В Центральном Парке Культуры и отдыха им. Горького откроется мобильный велопарк с коллекционными велосипедами, «фан»–велосипедами, велосипедами городской программы «велобайк» и «электробайк» и другими. Кроме того, в парке пройдет велофест, в котором будут обучать фигурному вождению и другим необычным элементам управления велосипедом.

На площадке будут работать школа фристайла на роликах, зона с советскими игровыми автоматами – «хитами лунапарков», таких как «Обгон», «Ралли», «Гонки», «Магистраль», «Велосиломер». Также гости смогут посетить научное шоу от музея «Экспериментариум» и творческие мастерские.

Парк «Сокольники» станет площадкой для всей семьи. Там откроется детско–юношеская интерактивная зона «Азбука безопасности», где юных москвичей ждут обучающие викторины, «экзамены» на знание Правил дорожного движения с выдачей детских водительских удостоверений. Практические навыки можно отработать на автодроме – безопасной обучающей трассе с радиоуправляемыми машинками, велосипедами и самокатами.

Кроме того, в Сокольниках пройдут мини–турниры по гонкам радиоуправляемых моделей и на игре на автосимуляторах. Гостей площадки встретит талисман – робот Метроша, а музыкальное сопровождение на сцене обеспечат артисты проекта «Музыка в метро», которые исполнят детские песни.

ВДНХ в День московского транспорта станет экстремальной площадкой праздника, где пройдет показательные выступления: пилотажной группы «Каскад» столичного Управления ГИБДД, команды по мотофристайлу «FERZ», авто и мототехники АМК «Московская полиция». Кроме того, своё мастерство покажут детско–юношеская мотоциклетная группа и спортсмены мототриала и стантрайдинга. Для гостей будет работать фото–зона с различными видами мотоциклетной техники, ретро моделей и штатный автобус ГИБДД.

На всех площадках в парках будут выступать артисты проекта «Музыка в метро», разместятся точки Безопасности Дорожного Движения с проведением обучающих викторин сотрудниками ГИБДД и раздачей тематических сувениров, а также мастерские, где будут чеканить памятные монеты с логотипом праздника.

Закончится день Московского транспорта фейерверком на Фрунзенской набережной, а также ночным велопарада и велоквестом по центральным улицам города, в которых примут участие около 20 тыс. человек.

Полная программа мероприятий, посвященных празднованию Дня московского транспорта, размещена в специальном разделе на Едином транспортном портале

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