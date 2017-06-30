Помимо этого, отмечена первая пятерка адресов, где было зафиксировано наибольшее количество неправильно припаркованных транспортных средств. Сюда вошли улицы, с которых за первое полугодие было эвакуировано более 700 автомобилей. Так, на втором месте после Цветного бульвара находится Шарикоподшипниковская улица. Отсюда на спецстоянку было перемещено 976 транспортных средств. Тройку лидеров завершает Новинский бульвар – 901 эвакуация. С Пресненской набережной и Профсоюзной улицы было эвакуировано 770 и 743 автомобилей соответственно.

«Мы убедительно просим автомобилистов внимательно выбирать места для парковки своих транспортных средств. Не следует забывать, что водитель несет ответственность не только за себя, но и за других участников дорожного движения, тем более в таком активном мегаполисе как Москва. Оставленный даже на небольшой срок на запрещенном месте автомобиль может создать большие помехи для движения общественного транспорта, других автомобилистов и пешеходов», - подчеркнул Александр Гривняк, руководитель ГКУ «Администратор московского парковочного пространства.

Напомним, что решение об эвакуации транспортного средства принимает инспектор ГИБДД либо МАДИ. Согласно правилам дорожного движения, остановка и стоянка запрещена на пешеходных переходах и ближе 5 метров перед ними, на трамвайных путях, ж/д переездах, в тоннелях, на остановках общественного транспорта, а также в других местах, где установлены знаки 3.27 и 3.28.

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