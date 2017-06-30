Московский метрополитен ведёт масштабную реконструкцию наземного участка Филёвской линии – от станции «Студенческая» до станции «Кунцевская». На первом этапе работ специалисты провели реконструкцию платформенного участка станций «Студенческая» и «Фили» по направлению из центра. Строители заново возвели пассажирские платформы, покрыв их закалённым гранитом тёмного оттенка вместо легко деформирующегося асфальта. Были также смонтированы новые навесы с системой инфракрасного обогрева. Это технологическое решение позволит избежать образования наледей в зимний период, а значит, продлить срок эксплуатации железобетонных конструкций в несколько раз. Обустройство новых платформ и их техническое перевооружение поможет сократить интервалы движения поездов на открытом участке линии метро с 4 до 3 минут и повысить парность поездов с 15 до 22 в час.

Изменилось и оформление платформ: они преобразились за счёт установки витражного остекления на «Филях» и художественных панелей, посвященных учёбе и образованию, на «Студенческой». Для освещения платформ теперь используются современные энергосберегающие лампы. При реконструкции станций строители подготовили специальные площадки, где вскоре будут установлены лифты для маломобильных пассажиров. При этом станции берегового типа оборудуют двумя лифтами – по одному на каждой платформе. Вестибюли станций также адаптировали для передвижения маломобильных групп населения.

Вестибюли расширили с помощью стекло-металлических пристроек, изменили расположение турникетных линеек для комфортного и безопасного передвижения пассажиров. Площади вестибюлей увеличились каждый в среднем на 100 кв.м. Благодаря этому станции теперь могут принять существенно большее число пассажиров, чем до реконструкции. Сегодня в радиусе 1,5 километра от станций живут более 550 тысяч человек, а к 2020 году их количество может увеличиться до 700 тысяч.

Остекление вестибюлей выполнили с помощью ударопрочных стеклопакетов, которые позволят поддерживать комфортную температуру внутри помещений: зимой – сохранить тепло, а летом, наоборот, предотвращать нагрев. Для отделки вестибюлей использовали натуральный гранит, камень и керамогранит – срок службы этих материалов составляет не менее 50 лет.

«Реконструкция наземного участка Филёвской линии Московского метрополитена была вызвана острой необходимостью скорейшего ремонта всей пассажирской и технической инфраструктуры. Почти за 60 лет эксплуатации все конструктивные элементы и инженерные системы станций износились более чем на 70%. Мы проводим ремонт в строгом соответствии с планом, утвержденным Мэром Москвы, и уже завтра, 1 июля, начнём второй этап реконструкции», – сказал первый заместитель начальника метрополитена – начальник Дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов.

С 1 июля 2017 года в связи с реконструкцией для пассажиров станут недоступны платформы станций «Студенческая», «Фили», «Багратионовская» при следовании в центр, а также платформы станций «Филёвский парк» и «Пионерская» при следовании из центра. Работы будут продолжены в восточных вестибюлях станций «Фили», «Кунцевская» и «Филевский парк», в реконструкцию уйдет и западный вестибюль «Пионерской». Закрытия необходимы для скорейшего выполнения всех демонтажных и строительно-монтажных работ – летом пассажиропоток в московском метро заметно снижается, поэтому временные неудобства испытывает меньшее число человек.

Справочно: Филёвская линия – одна из старейших в Московском метрополитене. За период эксплуатации, а это без малого 60 лет, конструкции станций её открытого участка подверглись агрессивному воздействию окружающей среды и других внешних факторов. Согласно технологическому решению работы по ремонту Филёвской линии проводятся в несколько этапов, что позволяет избежать её полного закрытия и доставляет пассажирам минимальные неудобства. Важно отметить, что работы заключаются не только в капитальном ремонте, но и полном техническом перевооружении станций. Замена устаревших инженерных систем и коммуникационных сетей позволяет внедрить новейшие пассажирские сервисы и другие элементы современной транспортной инфраструктуры.

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