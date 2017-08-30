Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 мск уменьшилась на 0,38% до $51,80 за баррель. Нефть WTI с поставкой в октябре на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) просела в цене на 0,32% до $46,29 за баррель, сообщает «Интерфакс».

Как отмечает старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб, «во вторник нефть по-прежнему демонстрировала отсутствие направленного движения цены и продолжала торговаться в боковике». «После утреннего роста марки Brent до $51,65 за баррель, цена упала до $50,95, минимального значения с 18 августа, но к концу дня вновь вернулась к $51,65 за бочку. И это несмотря на то, что отчет Американского нефтяного института показал рост запасов нефти на 5,78 млн баррелей после их снижения на 3,6 млн неделей ранее», — говорится в обзоре эксперта.

По его словам, «внимание нефтетрейдеров по-прежнему приковано к разрушительным последствиям урагана „Харви“, который обрушился на южное побережье США». «В результате несколько компаний приостановили работу своих нефтеперерабатывающих заводов, которые находятся в Луизиане и Техасе, что затрагивает до 13% всех нефтеперерабатывающих мощностей США», — указывает Иосуб.

На его взгляд, в среду «вероятный дневной диапазон торгов для сорта Brent составляет $50,9-$51,9 за баррель». «Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, по-прежнему ограничен значениями $49,8-$52,4. Управление энергетической информации Минэнерго США опубликует сегодня статистику по изменению запасов нефти. Ожидается их снижение на 2,115 млн баррелей после снижения на 3,3 млн неделей ранее», — добавляет аналитик.