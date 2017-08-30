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Происшествия

Россиянка стала жертвой ограбления в Таиланде

Россиянка стала жертвой ограбления в Таиланде

ИА «РОСБАЛТ» 30 августа 2017г., 09:39

Грабители проникли в дом россиянки Елены Харенко на курортном острове Пхукет в Таиланде.

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В ночь на среду в жилище 52-летней женщины ворвались двое неизвестных с оружием и открыли стрельбу. Россиянка была ранена дважды — в икру правой ноги и в плечо (по другим данным, в область талии).

«В нее выстрелили дважды — один раз в левую часть (в районе) талии и в икру правой ноги», — заявил лейтенант полиции Чанат Хонгситтхичайкул.

Пострадавшую доставили в больницу, где врачи работают над извлечением пуль.

Из дома грабители забрали сейф, но, по словам хозяйки, в нем ничего не было. Более подробной информацией полиция пока не обладает, так как успела допросить женщину до госпитализации.

В доме полиция нашла две гильзы и еще одну — в саду. В настоящее время проверяются записи с камер наблюдения.


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Москва-Инфо

   