Происшествия
Россиянка стала жертвой ограбления в Таиланде
Грабители проникли в дом россиянки Елены Харенко на курортном острове Пхукет в Таиланде..
В ночь на среду в жилище 52-летней женщины ворвались двое неизвестных с оружием и открыли стрельбу. Россиянка была ранена дважды — в икру правой ноги и в плечо (по другим данным, в область талии).
«В нее выстрелили дважды — один раз в левую часть (в районе) талии и в икру правой ноги», — заявил лейтенант полиции Чанат Хонгситтхичайкул.
Пострадавшую доставили в больницу, где врачи работают над извлечением пуль.
Из дома грабители забрали сейф, но, по словам хозяйки, в нем ничего не было. Более подробной информацией полиция пока не обладает, так как успела допросить женщину до госпитализации.
В доме полиция нашла две гильзы и еще одну — в саду. В настоящее время проверяются записи с камер наблюдения.
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