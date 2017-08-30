Путешествие

Мокрый снег и падающие деревья привели к тому, что не менее пяти сел накануне остались без света из-за отключения двух высоковольтных линий. Речь идет о поселках Токур, Златоустовск, Ольгинск, Ульген и районном центре Экимчан.

«Мокрый снег и ветер прошедшей ночью стали причиной отключения двух ВЛ 35 кВ, в результате без электроснабжения остались поселки Токур, Златоустовск, Ольгинск, Ульген. А районный центр Экимчан остался без электричества 29 августа в 19.40 (13.40 мск) из-за повреждения в муниципальных сетях. Глава района ввел режим ЧС», — говорится в сообщении пресс-службы филиала ДРСК «Амурские электрические сети».

По данным регионального ГУ МЧС, электроснабжение восстанавливают четыре бригады энергетиков, свет обещают дать к 17:00 по местному времени.

Кроме того, в районе нарушено сообщение по автодорогам местного значения сообщением Экимчан — Токур, Коболдо — Огоджа, Златоустовск — Стойба. Запас продуктов питания в населенных пунктах имеется на трое суток.