«Совет Безопасности, решительно настроенный на то, чтобы Корейский полуостров стал безъядерной зоной, подчеркивает крайнюю важность немедленных и конкретных действий для снижения напряженности на Корейском полуострове и за его пределами», — отметили в Совбезе.

Кроме того, Совбез осудил последние ракетные испытания КНДР и признал их угрозой всем странам мира. Отмечается, что совет достиг консенсуса относительно действий Северной Кореи и «серьезно осудил пуск баллистической ракеты КНДР, которая пролетела над Японией, а также многочисленные запуски баллистических ракет, осуществленных 25 августа».

«СБ подчеркивает, что подобные действия КНДР являются угрозой не только региону, но и всем государствам-членам ООН», — говорится в заявлении.

Также в Совете Безопасности заявили, что Пхеньяну стоит немедленно прекратить угрозы в адрес американского острова Гуам.