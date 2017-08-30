Политика
По мнению ООН напряженность на Корейском полуострове должна быть снята
Совет Безопасности ООН подчеркнул необходимость принятия конкретных действий по снятию напряженности на Корейском полуострове.
«Совет Безопасности, решительно настроенный на то, чтобы Корейский полуостров стал безъядерной зоной, подчеркивает крайнюю важность немедленных и конкретных действий для снижения напряженности на Корейском полуострове и за его пределами», — отметили в Совбезе.
Кроме того, Совбез осудил последние ракетные испытания КНДР и признал их угрозой всем странам мира. Отмечается, что совет достиг консенсуса относительно действий Северной Кореи и «серьезно осудил пуск баллистической ракеты КНДР, которая пролетела над Японией, а также многочисленные запуски баллистических ракет, осуществленных 25 августа».
«СБ подчеркивает, что подобные действия КНДР являются угрозой не только региону, но и всем государствам-членам ООН», — говорится в заявлении.
Также в Совете Безопасности заявили, что Пхеньяну стоит немедленно прекратить угрозы в адрес американского острова Гуам.
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