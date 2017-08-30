Он предупредил о "ледниковом периоде" в отношениях с Москвой. При этом Габриэль подчеркнул, что Запад не хочет портить экономические отношения с Россией.

Это же он сказал и в отношении Ирана, напомнив, что отношение с Тегераном может поставить под угрозу ядерный договор.

МИД ФРГ выступил против "ледникового периода" в отношениях РФ и Запада