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Политика
Обмен мнениями об отношениях с Россией состоялся во время своего визита в Америку Главы МИД Германии Зигмар Габриэль
В разговоре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном во время своего визита в Америку выразил недовольство введением новых санкций против России..
Он предупредил о "ледниковом периоде" в отношениях с Москвой. При этом Габриэль подчеркнул, что Запад не хочет портить экономические отношения с Россией.
Это же он сказал и в отношении Ирана, напомнив, что отношение с Тегераном может поставить под угрозу ядерный договор.
МИД ФРГ выступил против "ледникового периода" в отношениях РФ и Запада
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