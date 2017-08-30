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Политика

Обмен мнениями об отношениях с Россией состоялся во время своего визита в Америку Главы МИД Германии Зигмар Габриэль

Фото: AP/Sait Serkan Gurbuz

Обмен мнениями об отношениях с Россией состоялся во время своего визита в Америку Главы МИД Германии Зигмар Габриэль

M24.ru 30 августа 2017г., 10:01

В разговоре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном во время своего визита в Америку выразил недовольство введением новых санкций против России.

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Он предупредил о "ледниковом периоде" в отношениях с Москвой. При этом Габриэль подчеркнул, что Запад не хочет портить экономические отношения с Россией.

Это же он сказал и в отношении Ирана, напомнив, что отношение с Тегераном может поставить под угрозу ядерный договор.

МИД ФРГ выступил против "ледникового периода" в отношениях РФ и Запада


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