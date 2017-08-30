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Политика
Сергей Овсянников не надеется на улучшение отношений с США
Генеральный консул России в Нью-Йорке Сергей Овсянников не рассчитывает на позитивное развитие отношений с США..
Говоря о перспективе отношений, он воздержался от дальнейших прогнозов.
Он считает, что американская сторона обратится к здравому смыслу и пересмотрит отношения. Овсянников считает, что когда-нибудь русофобия остановится.
Ранее сообщалось, что в США будет закрыто одно из консульств России. Овсянников не исключил, что это будет именно консульство в Нью-Йорке. В начале августа американский президент подписал закон, который расширил санкции в отношении РФ. Позже Вашингтон приостановил выдачу миграционных виз.
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