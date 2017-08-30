Говоря о перспективе отношений, он воздержался от дальнейших прогнозов.

Он считает, что американская сторона обратится к здравому смыслу и пересмотрит отношения. Овсянников считает, что когда-нибудь русофобия остановится.

Ранее сообщалось, что в США будет закрыто одно из консульств России. Овсянников не исключил, что это будет именно консульство в Нью-Йорке. В начале августа американский президент подписал закон, который расширил санкции в отношении РФ. Позже Вашингтон приостановил выдачу миграционных виз.