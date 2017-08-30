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Политика

Сергей Овсянников не надеется на улучшение отношений с США

Фото: ТАСС/Glen Johnson

Сергей Овсянников не надеется на улучшение отношений с США

M24.ru 30 августа 2017г., 10:10

Генеральный консул России в Нью-Йорке Сергей Овсянников не рассчитывает на позитивное развитие отношений с США.

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Говоря о перспективе отношений, он воздержался от дальнейших прогнозов.

Он считает, что американская сторона обратится к здравому смыслу и пересмотрит отношения. Овсянников считает, что когда-нибудь русофобия остановится.

Ранее сообщалось, что в США будет закрыто одно из консульств России. Овсянников не исключил, что это будет именно консульство в Нью-Йорке. В начале августа американский президент подписал закон, который расширил санкции в отношении РФ. Позже Вашингтон приостановил выдачу миграционных виз.


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Москва-Инфо

   