Правительство Луганской области обвиняет Киев в убийстве двух депутатов.

По мнению заместителя председателя парламента ЛНР Владислава Дейнего, убийство депутатов и срыв перемирия могут быть связаны между собой. Донбасс заявил, что не будет применять против Киева ответный огонь.

Как рассказал представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, 29 августа киевские силовики нарушили перемирие более 30 раз. В результате погиб один военнослужащий и пострадал один мирный житель.