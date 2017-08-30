«Мосгорсуд 4 сентября в 11:45 рассмотрит апелляционную жалобу на избрание в отношении обвиняемого Серебренникова меры пресечения в виде домашнего ареста», — сказала Юнона Царева.

Суд ранее отправил режиссера Серебренникова под домашний арест до 19 октября. Ему запрещено покидать место жительства, общаться с кем-либо, кроме близких родственников и адвокатов, пользоваться телефоном и Интернетом.

Напомним, что Серебренников был задержан в Санкт-Петербурге 22 августа во время съемок фильма. Его обвинили в организации хищения не менее 68 млн рублей, выделенных на проект «Платформа».