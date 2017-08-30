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Персона

Решение о содержании Серебренникова под домашним арестом будет обсуждаться 4 сентября

Фото: © Стоп-кадр видео

Решение о содержании Серебренникова под домашним арестом будет обсуждаться 4 сентября

ИА «РОСБАЛТ» 30 августа 2017г., 11:29

Мосгорсуд на заседании 4 сентября рассмотрит жалобу на решение о домашнем аресте художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, обвиняемого в мошенничестве.

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«Мосгорсуд 4 сентября в 11:45 рассмотрит апелляционную жалобу на избрание в отношении обвиняемого Серебренникова меры пресечения в виде домашнего ареста», — сказала Юнона Царева.

Суд ранее отправил режиссера Серебренникова под домашний арест до 19 октября. Ему запрещено покидать место жительства, общаться с кем-либо, кроме близких родственников и адвокатов, пользоваться телефоном и Интернетом.

Напомним, что Серебренников был задержан в Санкт-Петербурге 22 августа во время съемок фильма. Его обвинили в организации хищения не менее 68 млн рублей, выделенных на проект «Платформа».


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