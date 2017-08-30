В перечень отзываемых машин входят Volkswagen CC, Passat и Passat Wagon.

Как пояснили в компании, при поломке электроники может остановиться подача топлива, что приведет к остановке двигателя. Напомним также, что ранее в августе ООО «Фольксваген Груп Рус» проинформировало о добровольном отзыве в России более 3 тыс. автомобилей Skoda Octavia, Yeti и Rapid.

В частности, отзыву подлежали 1 тыс. 927 автомобилей Skoda Octavia, реализованных с 2004 года по 2013 года.

Как пояснили тогда в Росстандарте, «причиной отзыва является возможность термомеханической перегрузки основных компонентов блока управления электронного контроля устойчивости, и вследствие этого — нарушение соединения с массой в блоке управления». «В таком случае безотказная работа блока управления больше не обеспечивается, в критических дорожных ситуациях может не выполняться необходимое для стабилизации автомобиля регулирование динамики движения», — указывается в сообщении.

Кроме того, под сервисную кампанию подпали 1 тыс. 536 автомобилей Skoda Yeti и Rapid, реализованных в 2017 года.

«Причиной отзыва является передний преднатяжитель ремня безопасности изготовленный с выходом параметров за допуск. Из-за неисправности соединения компоненты пиротехнической системы при срабатывании в момент аварии могут отделиться и попасть в салон автомобиля. Это создает риск травмирования пассажиров», — подчеркнули в Росстандарте.