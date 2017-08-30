«Сейчас период очень медленного роста, ожидания скромные. В 2016 рост мировой торговли составлял около 1,3%, это самый низкий темп с кризиса 2008 года. Но тренд улучшился, в 2017 году ожидается ускорение роста до 2,4%», — цитирует «Финмаркет» Азеведу, который выступал с лекцией в рамках международной выставки птицеводства и свиноводства SIAVS в Сан-Паулу.

«Несмотря на ускорение, темпы роста в 2017 году останутся ниже 3%, и такая динамика продолжится шестой год подряд. Это беспрецедентное явление после Второй мировой войны», — отметил глава ВТО.

Он также обратил внимание на усиление антиглобалистские настроений на фоне медленного роста. «Это период медленного роста, когда мы должны быть осторожны. Экономические вызовы сопровождаются важными политическими вызовами. Мы очень внимательно смотрим на ситуацию в мире, и в нескольких регионах заметны антиглобалистские настроения. Многие уверены, что преимущества глобальной экономики, торговли, технологий получают те, кто богаче других. Правда также заключается в том, что этот тренд заметнее в развитых странах», — добавил Азеведу.