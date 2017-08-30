Будем здоровы

Четыре чашки кофе в день могут предотвратить раннюю смерть cогласно исследованиям испанских ученых. Исследование было проведено среди 20 тысяч мужчин и женщин среднего возраста. За ними наблюдали несколько лет.



Выяснилось, что ежедневное употребление двух чашек напитка на 22% снижает риск преждевременной смерти, трех чашек — на 30%, четырех — на 64%. Исследователи полагают, что это результат действия антиоксидантов, которые содержатся в кофе.



Благодаря хорошей работе иммунной системы, нормальному функционированию печени и минимальном риске возникновения сердечно-сосудистых заболеваний риск ранней смерти у данной категории людей был снижен аж почти на две трети - по сравнению с людьми, которые редко пили кофе или же вовсе не употребляли его.

Светила науки также подтвердили, что целебные свойства горячего напитка заключаются в содержащихся в нем в большом количестве антиоксидантах (например, полифенолах - «естественных антибиотиках», биологически активных веществах, которые защищают организм от разного рода недугов).