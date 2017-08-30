«Особое внимание будет уделено целевому использованию 110 млн рублей, выделенных по данным СМИ министерством образования и науки Российской Федерации на производство роликов видеопаспортов о детях-сиротах. В ходе проверки будет дана оценка законности действий всех лиц, причастных к изложенным в СМИ обстоятельствам. При наличии оснований незамедлительно будут приняты меры прокурорского реагирования», — пообещали в ведомстве.

Ранее СМИ сообщали, что Первый канал решил прекратить показ программы «Пока все дома» из-за скандала с финансированием съемок видеороликов о детях-сиротах. Позднее ведущий «Пока все дома» Тимур Кизяков заявил, что телекомпания «Дом», которая занималась производством программы, сама решила прекратить сотрудничество с Первым каналом. Официальное письмо о прекращении сотрудничества телекомпания «Дом» направила 28 мая.

«Краткое содержание письма можно сформулировать так: для нас неприемлемы те методы, которых стало придерживаться руководство Первого канала, поэтому мы прекращаем сотрудничество», — отметил он. Решение больше не снимать программу для Первого канала было принято,

потому что «работать стало невыносимо». «Мы приняли такое решение, это не мое личное, коллектив поддерживает», — сказал Кизяков.