Мода/Шоппинг

Единственная надежда получить импульс счастья - это тот факт, что ходят слухи о появлении в скором времени лимитированной коллекции Ким Гордон, солистки культовой рок-группы Sonic Youth. Лицом рекламной кампании коллекции стала дочь Ким — Коко Гордон-Мур.

Коллекция будет состоять из 22 предметов: рубашки, брюки-бананы, свитшоты, лонгсливы, майки, украшения и шелковые платки. Украшеные предметы одежды живописными принтами, напоминающими пятна Роршаха, и местоимениями, будто написанными акварелью.

Эта коллекция не для нимфеток, которые думают только о тональном креме на лице. а для женщин искушенных и хорошо знающих что есть что в этом мире.

51-летняя супермодель Синди Кроуфорд выпустила собственную линию джинсов The Crawford’s jeans. Вместе с марками Re/Done и Levi’s Синди разработала капсульную коллекцию джинсов, повторяющих силуэты 1990-х, а также свитшоты и футболки с собственным изображением и именем Креативный директор Off-White Вирджил Абло и Nike представили совместный проект. культовый дизайнер переделал 10 пар кроссовок: винтажные Air Jordan 1, Air Max 90, Air Max 97, Blazer, Hyperdunk, Air Force 1, классические кеды Converse Chuck Taylor All-Stars, а также технологичные пары AirVaporMax, Air Presto и Zoom VaporFly.





Дуэт фэшн-фотографов Мерт Алас и Маркус Пиггот сняли модель Кендал Дженнер в рекламной кампании La Perla.

Точная дата проведения ежегодного шоу Victoria’s Secret еще не известна: по одним источникам оно пройдет в ноябре, по другим — в декабре. Но отбор моделей на него идет уже сейчас. На днях в нью-йоркской штаб-квартире бренда прошел кастинг.

Помимо стандартного комплекта «ангелов», куда в ходят Алессандра Амброзио, Адриана Лима, Кэндис Свэйнпол, Бехати Принслу и другие, на сцену выйдет россиянка Катя Григорьева, а также Лейла Нда, Грейс Элизабет и другие модели.