ЭкоФест – крупнейший экологический фестиваль России, проводится в Москве с 2012 года и ставит своей целью формирование экологического мышления и экологических привычек у взрослых и детей.

Главный редактор газеты "Москва Инфо" Сульдина Елена Петровна прокомментировала это событие: " Мы занимаемся общественнозначимыми вещами, следим за культурным образом жизни в Москве, за модными направлениями жителей Москвы. Нам очень приятно, что такое глобальное нашествие Экологического Фестиваля набирает обороты популярности у москвичей. Мне приятно видеть как увлеченно читают нашу газету посители ЭфоФеста-2017».

Несмотря на то, что ЭкоФест, прежде всего, экологический фестиваль, многие приходят сюда, чтобы посетить эко-ярмарку и просто послушать хорошую музыку. В музыкальной и театральной программе фестиваля приняли участие Катарина Юровская - солистка Образцового ансамбля "Маков цвет" под руководством Лацуновской; ученики школы вокального мастерства Елены Образцовой; блюзовый исполнитель Антон Сабаев (более известный как ДадлиФеникс), Дарья Шаталина, Сергей Вахрушев, участники проекта Русский музыкальный банк и проекта "Свежая кровь" и другие. Два театральных коллектива - творческий центр "Нескучный театр" с фрагментами спектакля "90% любви", и Фонд "Яркая планета" с детским спектаклем про экологию "Три медведя и Юхах" буквально заворожили и детскую и взрослую аудиторию ЭкоФеста.

Прощаясь с ЭкоФестом-2017, многие гости фестиваля говорили, что кардинально пересмотрели собственную роль в вопросе экологии планеты и теперь будут более ответственно относиться к этому вопросу. Листовки с адресами пунктов приёма опасных отходов (пластика, батареек, ртутных ламп) разбирали так активно, что их не хватило на всех. ЭкоФест-2017 закончился, а спустя четыре месяца закончится Год Экологии, но не закончится наше общее дело по спасению природы.