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Политика
По украинскому вопросу Макрон не сошелся во мнениях с Путиным
Франция и Россия имеют разногласия по ситуации на Украине, заявил президент Эммануэль Макрон..
«По Украине у нас есть абсолютное разногласие с Владимиром Путиным», — отметил глава Пятой республики в интервью.
Однако, по словам Макрона, Франция «запустила диалог с Россией, между гражданскими обществами». Это произошло после встречи Макрона с президентом России в Версале в конце мая.
Глава Франции добавил, что «по политике в области климата» Франция солидарна с Россией.
По его словам, есть совместный прогресс и по сирийскому вопросу. Макрон ждет «точек сближения» по этой проблеме в дальнейшем.
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