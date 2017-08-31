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Политика

По украинскому вопросу Макрон не сошелся во мнениях с Путиным

Фото: © Фото с сайта www.kremlin.ru

По украинскому вопросу Макрон не сошелся во мнениях с Путиным

ИА «РОСБАЛТ» 31 августа 2017г., 09:22

Франция и Россия имеют разногласия по ситуации на Украине, заявил президент Эммануэль Макрон.

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«По Украине у нас есть абсолютное разногласие с Владимиром Путиным», — отметил глава Пятой республики в интервью.

Однако, по словам Макрона, Франция «запустила диалог с Россией, между гражданскими обществами». Это произошло после встречи Макрона с президентом России в Версале в конце мая.

Глава Франции добавил, что «по политике в области климата» Франция солидарна с Россией.

По его словам, есть совместный прогресс и по сирийскому вопросу. Макрон ждет «точек сближения» по этой проблеме в дальнейшем.


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