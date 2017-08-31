«По Украине у нас есть абсолютное разногласие с Владимиром Путиным», — отметил глава Пятой республики в интервью.

Однако, по словам Макрона, Франция «запустила диалог с Россией, между гражданскими обществами». Это произошло после встречи Макрона с президентом России в Версале в конце мая.

Глава Франции добавил, что «по политике в области климата» Франция солидарна с Россией.

По его словам, есть совместный прогресс и по сирийскому вопросу. Макрон ждет «точек сближения» по этой проблеме в дальнейшем.