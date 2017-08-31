«В центре внимания находилась ситуация вокруг осуществленного Северной Кореей накануне ракетного пуска. Стороны констатировали, что данный шаг стал очередным грубым нарушением Пхеньяном целого ряда резолюций Совета Безопасности ООН», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что Лавров акцентировал безальтернативность поиска политико-дипломатических путей преодоления напряженности на Корейском полуострове и необходимость воздерживаться от любых шагов военного характера, чреватых непредсказуемыми последствиями.

В ночь на 29 августа КНДР запустила ракету в сторону региона Тохоку в Японии. Ракета пролетела над северными регионами Японии и упала у берегов острова Хоккайдо в Тихом океане. Власти Японии не стали ее сбивать, но для местных жителей было выпущено экстренное предупреждение с призывом прятаться в убежищах.