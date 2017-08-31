Московская жизнь
Вкусить блюда традиционной московской кухни собираются на фестивале «Москва 870»
Попробовать традиционную и современную столичную кухню смогут посетители фестиваля «Москва 870..
Город, где создается история», который стартует в столице 1 сентября. Об этом сообщил оргкомитет цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».
«Гости фестиваля «Москва 870», который пройдет с 1 по 10
сентября, попробуют лучшие старомосковские яства, поностальгируют по советской
кухне и познакомятся с последними достижениями столичных рестораторов. И не
забудьте заглянуть в кулинарную школу на Тверской площади! Там гостей ждут
необычные мастер-классы: будем готовить по любимым рецептам семей московских
архитекторов разных эпох», - отмечается в материале.
В шале «Дружба народов» на площади Революции приготовят блюда традиционной русской и московской кухни: расстегаи с красной рыбой или курицей, уху из стерляди, малосольные огурцы, блины с вареньем, фермерским творогом или сметаной, а также напитки кисели и сбитни. В шале пекарни «Вольные хлеба» на площади Революции посетителям предложат вспомнить вкус классических советских пончиков, которые приготовят во фритюре и подадут с пудрой и несколькими соусами на выбор малиновым, ванильным, шоколадным. Также здесь предложат свежевыпеченные крендели с глазурью и орехами.
В фестивальные дни повара ресторана «Годунов» предложат гостям на площади Революции колбаски из оленины, пирожки с визигой, рулеты из молочного поросенка, фаршированных судаков. «Кухня мира поздравляет Москву» яркий и показательный проект городской уличной еды. В этом ресторанном шале, которое также откроется на площади Революции, вы найдете блюда разных кухонь мира, полюбившиеся москвичам:
фахитос с курицей, биф роллы, фалафель, долма, плов в мангале и так далее», - отметили в оргкомитете. Там также добавили, что ресторанное шале старорусской кухни «Илья Муромец» на ул. Арбат предложит гостям «Богатырскую» кулебяку,
караваи, мясо на углях, блины по старинным рецептам,
сибирские пельмени и аппетитное жаркое, которое будут подавать в расписном
глиняном горшочке. «Специально ко Дню города джелатерия «Чайная высота»
выпустила удивительную новинку чемоданчики мороженого «Семь холмов» и «Семь
куполов». Чемоданчик это специальный контейнер, с которым можно отправиться в
гости или на пикник лакомство ни за что не растает! В каждом скрывается по
семь шариков мороженого: сорбэ «Katyusha» и «Березовый вампир», джелато
«Голубое Средиземное», пломбиры «Черное на черном», «Бородино», «Коза, свекла,
апельсин и его цветы» из козьего молока и многие другие. Ищите их на Тверской
площади», - пояснили в оргкомитете.
В кулинарной школе на Тверской площади научат готовить те блюда, которые любили подавать в семьях известных московских архитекторов.
«1 сентября изучаем меню Елисеевых: варим гурьевскую кашу и печем пирог с груздями. 2 сентября побываем на кухне Рябушинских: встречайте юшку картофельную и печеную утку с грушей. 4 сентября готовим изумительного кролика с лисичками и уху по-купечески,
которыми лакомились Шехтели», - отметили в
оргкомитете.
На ул. Тверская 9-10 сентября будет реализован кулинарный проект «Время московской кухни». Московские рестораны приготовят для гостей
праздника блюда, которые были придуманы в столице или пользовались здесь огромной популярностью в разные эпохи. В меню праздника
кулебяка, пирожки-«карасики», беляши-перемячи, шашлык по-карски, торт «Птичье молоко», раф-кофе и другие блюда и напитки.
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