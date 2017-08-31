Город, где создается история», который стартует в столице 1 сентября. Об этом сообщил оргкомитет цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».

«Гости фестиваля «Москва 870», который пройдет с 1 по 10 сентября, попробуют лучшие старомосковские яства, поностальгируют по советской кухне и познакомятся с последними достижениями столичных рестораторов. И не забудьте заглянуть в кулинарную школу на Тверской площади! Там гостей ждут необычные мастер-классы: будем готовить по любимым рецептам семей московских архитекторов разных эпох», - отмечается в материале.



В шале «Дружба народов» на площади Революции приготовят блюда традиционной русской и московской кухни: расстегаи с красной рыбой или курицей, уху из стерляди, малосольные огурцы, блины с вареньем, фермерским творогом или сметаной, а также напитки  кисели и сбитни. В шале пекарни «Вольные хлеба» на площади Революции посетителям предложат вспомнить вкус классических советских пончиков, которые приготовят во фритюре и подадут с пудрой и несколькими соусами на выбор малиновым, ванильным, шоколадным. Также здесь предложат свежевыпеченные крендели с глазурью и орехами.



В фестивальные дни повара ресторана «Годунов» предложат гостям на площади Революции колбаски из оленины, пирожки с визигой, рулеты из молочного поросенка, фаршированных судаков. «Кухня мира поздравляет Москву» яркий и показательный проект городской уличной еды. В этом ресторанном шале, которое также откроется на площади Революции, вы найдете блюда разных кухонь мира, полюбившиеся москвичам:

фахитос с курицей, биф роллы, фалафель, долма, плов в мангале и так далее», - отметили в оргкомитете. Там также добавили, что ресторанное шале старорусской кухни «Илья Муромец» на ул. Арбат предложит гостям «Богатырскую» кулебяку,

караваи, мясо на углях, блины по старинным рецептам, сибирские пельмени и аппетитное жаркое, которое будут подавать в расписном глиняном горшочке. «Специально ко Дню города джелатерия «Чайная высота» выпустила удивительную новинку чемоданчики мороженого «Семь холмов» и «Семь куполов». Чемоданчик  это специальный контейнер, с которым можно отправиться в гости или на пикник  лакомство ни за что не растает! В каждом скрывается по семь шариков мороженого: сорбэ «Katyusha» и «Березовый вампир», джелато «Голубое Средиземное», пломбиры «Черное на черном», «Бородино», «Коза, свекла, апельсин и его цветы» из козьего молока и многие другие. Ищите их на Тверской площади», - пояснили в оргкомитете.



В кулинарной школе на Тверской площади научат готовить те блюда, которые любили подавать в семьях известных московских архитекторов.

«1 сентября изучаем меню Елисеевых: варим гурьевскую кашу и печем пирог с груздями. 2 сентября побываем на кухне Рябушинских: встречайте юшку картофельную и печеную утку с грушей. 4 сентября готовим изумительного кролика с лисичками и уху по-купечески,

которыми лакомились Шехтели», - отметили в оргкомитете.

На ул. Тверская 9-10 сентября будет реализован кулинарный проект «Время московской кухни». Московские рестораны приготовят для гостей

праздника блюда, которые были придуманы в столице или пользовались здесь огромной популярностью в разные эпохи. В меню праздника 

кулебяка, пирожки-«карасики», беляши-перемячи, шашлык по-карски, торт «Птичье молоко», раф-кофе и другие блюда и напитки.