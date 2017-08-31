«В Москве работают два сервисных центра «Московский транспорт», куда горожане могут ежедневно обратиться за получением дополнительной информации по вопросам работы транспортного комплекса столицы. Одной из наиболее популярных тем обращений продолжает оставаться деятельность АМПП. Так, только за прошлую неделю консультации по работе московского парковочного пространства получили 2 тыс. 116 человек - это немногим меньше половины (45,4%) от общего количества посетителей сервисных центров», - отмечается в материале.



При этом в период с 21 по 27 августа в сервисный центр на ул. Старая Басманная с соответствующими вопросами направились 1 тыс. 129 человек. Чуть меньше, 987 человек, обратились в сервисный центр на ул. 1905 года.



«Чаще всего столичные жители обращаются за информацией по оформлению парковочных льгот для резидентов, многодетных семей и инвалидов, а также получают консультации по установке и о функциях мобильного приложения «Парковки Москвы», - отметили в пресс-службе.



В пресс-службе также добавили, что в Москве работают два сервисных центра «Московский транспорт», где пользователи могут получить ответы на все интересующие вопросы по работе транспортного комплекса столицы. Адреса приема: ул. Старая Басманная, д. 20, корп. 1 и ул. 1905 года, д. 25. Центры работают ежедневно, с 8:00 до 20:00.