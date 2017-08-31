С 13 сентября 2017 года будет организовано двустороннее на участке Трубецкой улицы от дублера Комсомольского пр-та до ул. Ефремова, а также на участке ул. Россолимо от ул. Льва Толстого до ул. Тимура Фрунзе. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта города Москвы.

Решение было принято на Окружной комиссии по безопасности дорожного движения префектуры ЦАО города Москвы в целях уменьшения перепробега и на основании многочисленных обращений муниципальных депутатов.