версия для печати
Московская жизнь
Улицы Россолимо и Трубецкая сменят схему движения
Новая схема движения будет введена на улицах Россолимо и Трубецкой..
С 13 сентября 2017 года будет организовано двустороннее на участке Трубецкой улицы от дублера Комсомольского пр-та до ул. Ефремова, а также на участке ул. Россолимо от ул. Льва Толстого до ул. Тимура Фрунзе. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта города Москвы.
Решение было принято на Окружной комиссии по безопасности дорожного движения префектуры ЦАО города Москвы в целях уменьшения перепробега и на основании многочисленных обращений муниципальных депутатов.
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.