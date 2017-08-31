Будем здоровы

Причиной их образования станут потоки солнечного ветра. Специалисты отметили, что у метеозависимых людей может ухудшиться самочувствие. Врачи также дали несколько рекомендаций о том, как легче перенести магнитные бури.

Эксперты предупреждают, что в период с 17 по 21 мая может произойти сбой в работе энергетических систем, в радиосвязи и управлении космическими аппаратами. В высоких широтах могут возникнуть полярные сияния.

Как отмечают специалисты, влияние магнитных бурь особенно чувствуют люди с нарушениями работы центральной нервной системы и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Магнитные бури также могут вызывать легкую заторможенность и ухудшение внимания.

Однако, уже 23 мая в космическом пространстве воцарится полный штиль, который продлится до конца первой декады июня. "В первые сутки после магнитных бурь в четыре раза снижается внимание"

Главврач клиники "Твой доктор" Татьяна Романенко посоветовала метеочувствительным людям держать под рукой препараты скорой медицинской помощи, что означает, если у больного повышенное давление – стоит принимать уже ранее показанные понижающие препараты.

Если же человек страдает повышенной возбудимостью, то лучше ему подойдут чаи и препараты седативного характера (успокаивающие).

"Магнитные бури – это изменения солнечной активности, которые происходят регулярно. Отголоски солнечных бурь вызывают изменения в магнитном поле земли и в какой-то степени это влияет на здоровье человека. Больше всего в эти периоды страдают сердечники. Перед началом бури изменяется стрессоустойчивость, люди становятся больше эмоциональными. В предмагнитные дни даже описывались случаи увеличение суицидальных настроений. В первые сутки после магнитных бурь в четыре раза снижается внимание", – отметила главврач.

Романенко добавила, что во время магнитных бурь повышается вязкость крови и, как следствие, – риск образования тромбов. В это время также чаще регистрируются инфаркты.

"В связи с этим, есть смысл внести изменения в рацион: больше употреблять фруктов и продуктов, которые содержат калий (изюм, абрикосы) и витамин С (бананы, цитрусовые). Врачи также рекомендуют пациентам прием аспирина, но прежде чем начать прием лекарства – необходимо посоветоваться с лечащим врачом", – порекомендовала Татьяна Романенко.

Она также добавила, что в дни магнитных бурь следует исключить употребление спиртного и уменьшить количество жирной пищи. Что касается повышения нервозности и нарушения сна, то здесь показаны прием седативных чаев и прогулка на свежем воздухе перед сном.

"Магнитные бури – это не что-то из ряда вон выходящее. Ученые доказали, что люди, живущие в мегаполисах, таких, как Москва, практически не замечают на себе последствия магнитных бурь, поскольку вокруг нас и без того достаточное количество предметов, излучающих электромагнитный фон", – заключила специалист.

Врач-невролог Столичной медицинской клиники Юрий Андрусов посоветовал метеочувствительным и уже имеющим сердечно-сосудистые заболевания и заболевания ЦНС людям ограничить физическую и психоэмоциональную нагрузку.

"Общие рекомендации для метеозависимых людей – больше отдыхать, а также внимательнее в эти дни следить за артериальным давлением и частотой пульса. Люди, которые страдают гипертонией, ишемической болезнью сердца, перенесли инфаркты или инсульты должны следовать уже прописанному им лечению и, в случае ухудшения состояния, незамедлительно обратиться к врачу", – дал рекомендации Андрусов.



"Есть научные данные, которые опровергают метеозависимость"

Однако, в медицинском сообществе нашлись также специалисты, которые отрицают влияние магнитных бурь на самочувствие человека. Врач-кардиолог городской клинической больницы № 29 им. Н.Э.Баумана Алексей Эрлих заявил в беседе с m24.ru, что не существует никакой связи между природными явлениями и здоровьем людей.

"Не стоит обращать никакого внимания на магнитные бури. Есть научные данные, которые опровергают метеозависимость. Людям всегда нужно заниматься профилактикой своих заболеваний вне зависимости от того, что на улице – снег, ветер или дождь. В большей степени люди сами себе внушают метеочувствительность", – пояснил эксперт.

В 2016 году мощнейшая солнечная вспышка спровоцировала сбой в работе радиосистем на Земле. В NASA эту вспышку отнесли к классу М 6.7, то есть ее сила примерно в десять раз меньше, чем выбросы X-класса (самые мощные по классификации Бейкера, применяемой с 1970 года).

До этого на звезде в зоне A2529 образовалось огромное черное пятно, которое можно было увидеть с Земли невооруженным глазом. Специалисты считают, что именно оно стало причиной мощной вспышки. Мощнейшая магнитная буря за всю историю наблюдений произошла 1 сентября 1859 года. Она получила название "Событие Кэррингтона", в честь британского астронома, который наблюдал колоссальные пятна и вспышки на Солнце.

Последствия той вспышки достигли Земли всего за 18 часов, хотя обычно явление достигает планеты за три-четыре дня. Тогда магнитная буря вызвала отказ телеграфных систем в Европе и Северной Америке. Солнечные вспышки происходят в местах взаимодействия солнечных пятен противоположной магнитной полярности. На Земле из-за вспышек возможны перебои со связью, человеческий организм может реагировать на них плохим самочувствием и общей подавленностью.

Частота и мощность солнечных вспышек зависят от фазы 11-летнего солнечного цикла. Максимум текущего цикла придется на 2017-й год. Солнечные пятна – темные области на Солнце. Наблюдаются в виде темных пятен с помощью оптических приборов, в случае крупных пятен – невооруженным глазом.

Москвичи смогут проверить давление на десяти станциях столичной подземки. В рамках акции "Узнай свое давление" можно будет проверить артериальное давление прямо во время поездки в метро с 16 по 19 мая. Уточняется, что акция будет проходить с 11:00 до 15:00.

Специалисты городских поликлиник не только предложат пассажирам измерить давление, но и поделятся полезными советами о том, как всегда поддержать его показатели в норме.

Кристина Оленёва