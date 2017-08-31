Будем здоровы

Научные сотрудники американского Университета Глазго обнаружили новый способ, который позволит избавиться в короткие сроки от раковых клеток. Учёные считают, что их метод может быть гораздо эффективнее, чем другие анонсированные ранее. В настоящее время большинство противораковых терапий (химиотерапия, радиотерапия и иммунотерапия) работают путем убийства раковых клеток. Терапия запускает специфический процесс, называемый апоптоз, который активирует белки, называемые каспазами, что приводит к гибели клеток.



Но при апоптозе терапия часто не позволяет убить все раковые клетки, что приводит к рецидиву заболевания. Если же уничтожать раковые клетки с использованием Независимого от Апоптоза Убийства Клеток (CICD), клетки высвобождают воспалительные белки, которые раздражают иммунную систему и провоцируют ее на более активную борьбу с остатками злокачественной органики, пишет T-Human.

Между тем коллеги этих биохимиков - большая команда ученых во главе с Джеймсом Туром (James Tour) из Университета Райса - представили наномашину, которая поможет побеждать рак, «взламывая» и «высверливая» мембраны опухолевых клеток.

В основе своей структура этого молекулярного комплекса действительно повторяет обыкновенную электродрель. Основу составляет неподвижный статор, который закрепляется на мембране «распорками». Воздействие ультрафиолетовых лучей запускает ротор, и тот начинает вращаться со скоростью 2–3 млн оборотов в секунду, буквально пробуриваясь сквозь мембраны клеток и оставляя открытые поры.

Лабораторные эксперименты показали, что в клетках тканей почек человека «в пробирке» такие наноустройства оставляют отверстия уже за минуту, после чего те погибают. Более того, ученые могут модифицировать функциональные группы на статоре наномашины так, чтобы те крепились только к определенным структурам на клеточных мембранах. Это позволяет делать их избирательными и атаковать только определенные типы клеток. Устройства уже успешно уничтожили клетки рака простаты, но почти не повредили обычные фибробласты мышей.